Вылов биоресурсов в Азовском море достиг 7,9 тысячи тонн

В 2025 году вылов водных биоресурсов в Азовском море достиг 7,9 тыс. т, в том числе в Таганрогском заливе – 3,7 тыс. т, что на 5% больше год к году. В то же время наблюдается снижение запасов по отдельным видам рыб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Среди основных факторов, негативно влияющих на состояние водных биоресурсов, отмечаются осолонение Азовского моря, загрязнение водных объектов, высокий уровень износа рыбопромыслового флота, сокращение естественного воспроизводства биоресурсов.

Для улучшения рыбного хозяйства региона разработана дорожная карта оздоровления и развития водохозяйственного комплекса реки Дон. Одной из ключевых мер является реконструкция Донского осетрового рыбоводного завода, Аксайско-Донского рыбоводного завода и научного центра аквакультуры «Взморье».

