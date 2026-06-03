Объем инвестиций в строительство трассы на Дону составит 40 млрд рублей
В рамках ПМЭФ-2026 власти Ростовской области подписали с компанией «Темерницкий скоростной диаметр» документ о строительстве новой автомобильной дороги. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Реализация проекта позволит разгрузить транспортные узлы и улучшить связанность территорий. Ориентировочный объеем инвестиций составит 40 млрд руб.
Документ подписали с заместителем генерального директора компании «Донаэродорстрой» Владимиром Кнышовым.