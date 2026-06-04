На Дону в «белые списки» попали сайт правительства и сервисы «Центр-инвест»

Заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Антон Кривошеенко заявил, что портал правительства региона и платежные сервисы банка «Центр-инвест» включены в «белые списки». Об этом сообщили «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Вопросы расширения перечня региональных ресурсов, предлагаемых для включения в „белые списки“, а также возможность включения в них сервисов региональных бизнес-банков, торговых сетей, служб доставки, такси и других социальнозначимых интернет-платформ относится к компетенции курирующих отраслевых исполнительных органов Ростовской области», — отметил господин Кривошеенко.

В банке отметили, что с самого начала появления ограничений кредитная организация стремилась попасть в списки разрешенных ресурсов.

Наталья Белоштейн