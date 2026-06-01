В ЮФО предлагаемая зарплата в сфере строительства выросла на 14,1%

В Южном Федеральном округе по состоянию на май медианная предлагаемая зарплата в сфере строительства составила 101 тыс. руб. Это на 14,1% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года, следует из данных сервиса hh.ru, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

«Наибольший доход в строительстве предлагают сейчас компании из Волгоградской области (111 тыс. руб.), а также Краснодарского края (105 тыс. руб.)»,— уточнили в пресс-службе компании.

В макрорегионе работодатели готовы предложить наибольший доход на стройке агентам по недвижимости, сварщикам, а также руководителям строительного проекта.

