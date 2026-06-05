Ростовская «Глория Джинс» патентует три новых товарных знака в косметологии

АО «Корпорация «Глория Джинс» (Ростов-на-Дону) отправило три заявки на регистрацию новых торговых марок, предназначенных для производства парфюмерии, ароматических масел, солей для ванн и других косметических продуктов. Все документы были поданы 28 мая и сейчас находятся на стадии формальной проверки. Соответствующая информация содержится в реестре Роспатента. Компания получит право выпускать туалетную воду, духи, лаки для волос, эфирные масла, мыло, одеколоны и косметические средства для детей под брендами Gloria Living, home by Gloria jeans и Gloria Glow.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дополнительно под товарными знаками Gloria Living и home by Gloria jeans будут производиться свечи, столовые приборы и посуда, офисная и школьная мебель, а также кухонная утварь.

По данным портала kartoteka.ru, АО «Корпорация «Глория Джинс» зарегистрирована в 1997 году в Ростове-на-Дону. Основная деятельность — оптовая торговля одеждой и обувью. Генеральный директор — Владимир Мельников.

Наталья Белоштейн