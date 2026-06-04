Донские зернотрейдеры впервые за несколько лет получили убыток в 6,8 млрд рублей

Зернотрейдинговые компании Ростовской области завершили 2025 год с совокупным убытком 6,8 млрд руб. против прибыли 11,5 млрд руб. годом ранее. Об этом свидетельствуют данные системы СПАРК-Интерфакс, проанализированные «Ъ-Ростов».

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За два года финансовый результат отрасли ухудшился более чем на 26 млрд руб. Если по итогам 2023 года донские зернотрейдеры получили совокупную прибыль 19,5 млрд руб., то в 2025 году сектор впервые за несколько лет завершил год с отрицательным финансовым результатом.

Одновременно сократилась и выручка компаний. В прошлом году оборот 625 зернотрейдеров Ростовской области составил 397,8 млрд руб. против 473,8 млрд руб. годом ранее.

Ухудшение ситуации отразилось и на структуре рынка. Число прибыльных компаний за два года сократилось с 272 до 228, тогда как количество убыточных предприятий выросло со 125 до 194. Совокупный убыток таких компаний увеличился более чем в четыре раза — с 2,47 млрд руб. в 2023 году до 10,35 млрд руб. по итогам 2025 года.

Наиболее значительный отрицательный финансовый результат показало ООО «ОЗК Трейдинг», завершившее год с убытком 3,43 млрд руб. при выручке 77,2 млрд руб. В число крупнейших убыточных компаний также вошли «Грейн Трейдинг», «Делтрейд», «Топ Грейн», Ростовский зерновой терминал и «Евразия Трейдинг».

На фоне ухудшения финансовых показателей снизились и объемы экспорта. По данным министерства сельского хозяйства Ростовской области, экспорт зерновой продукции из региона по итогам 2025 года сократился на 34% и составил 12,9 млн тонн.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев связывает ухудшение показателей с совокупным влиянием снижения экспортной активности, изменения рыночной конъюнктуры и роста издержек участников рынка. По его мнению, наиболее сложный период для отрасли уже может быть пройден, однако возвращение к прежнему уровню прибыльности будет зависеть от мировых цен на зерно, стоимости финансирования, валютного курса и экспортной политики государства.

Вместе с тем оперативные данные начала 2026 года свидетельствуют о постепенном восстановлении рынка. По данным Россельхознадзора, в первом квартале экспорт зерна из Ростовской области вырос примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы перевалки через донские порты начали восстанавливаться.

Подробнее читайте в материале «Зерно вернулось в порты».

Валерий Климов