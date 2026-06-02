В Ростове число заказов готовой еды выросло в два раза

По итогам первых трех месяцев 2026 года в Ростове-на-Дону количество заказов доставки готовой еды увеличилось более чем в два раза. Об этом «РБК Ростов» сообщил директор по маркетингу и продукту сервиса заказа еды Чиббис Александр Якимец.

Средний чек заказа готовой еды в Ростовской области в первом квартале 2026 года составил 1,7 тыс. руб., что на 10,5 выше, чем в 2025 году. В Ростове-на-Дону показатель достиг 1,6 тыс. руб. (7,3 год к году). В Краснодарском крае средний чек зафиксирован на уровне 1,6 тыс. руб. (18,2). В Краснодаре чек вырос до 1,6 тыс. руб. (23,1). В Ставропольском крае средний чек достиг 1,5 тыс. руб. (11,9). В Ставрополе — 1,5 тыс. руб. (11,4).

Доля самовывоза выросла во всех трех южных регионах — прирост составил от 0,4 до 2,2 п.п. год к году. В Ростовской области на самовывоз пришлось 7,1 от общей суммы заказов. В Ростове-на-Дону этот показатель составил 2,9. В Краснодарском крае доля самовывоза достигла 4,4, в Краснодаре — 3,4. В Ставропольском крае самовывоз занял 4,6 от общего числа заказов, в Ставрополе — 4,1. При этом средний чек самовывоза примерно на 15 ниже, чем в доставке.

Мария Хоперская