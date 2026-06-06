В Сочи отменили угрозу атак БПЛА

Режим угрозы дроновых атак, объявленный в Сочи днем в субботу, снят. Опасность для жителей и гостей города-курорта миновала. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что из-за риска налетов Абхазия временно приостановила пропуск граждан и автотранспорта через российскую границу.

Об угрозе атаки беспилотников объявили также власти Туапсинского округа. Утром после налета БПЛА произошло возгорание на усть-лабинской нефтебазе. В Севастополе в результате налета дронов два человека получили ранения, специалисты обезвреживают дрон с несдетонировавшей боевой частью, который попал в многоквартирный дом.