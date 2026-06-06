Два человека пострадали в Севастополе в результате налета дронов

Два человека получили ранения в Севастополе в результате налета беспилотников, специалисты обезвреживают дрон с недетонировавшей боевой частью, который попал в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отражение очередной атака ВСУ губернатор назвал успешным.

Всего было сбито 8 БПЛА в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны.

В результате атаки пострадали два человека: один из них во время налета находился на улице, другой – в своем садовом домике. Оба получили легкие осколочные ранения.

Один из сбитых БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы. К счастью, его боевая часть не сдетонировала. Жильцы из дома эвакуированы, пиротехники обезвреживают дрон.

Еще в двух многоквартирных домах в Ленинском районе зафиксированы точечные повреждения: разбиты несколько окон, повреждены балкон и стена в квартире.

Утром в субботу после атаки БПЛА произошло возгорание на усть-лабинской нефтебазе. Сейчас спасатели тушат пожар на объекте. Из домов, расположенных поблизости, на безопасное расстояние от места ЧП эвакуировано 60 человек

Михаил Волкодав