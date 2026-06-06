Из-за риска атак дронов Абхазия временно перекрыла границу с Россией

Республика Абхазия приостановила проезд для граждан и транспорта через границу с РФ. Причиной стала угроза атак БПЛА в Сочи и Сириусе. Соответствующую информацию распространило агентство «Интерфакс».

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Как сообщил агентству начальник погрануправления Службы госбезопасности Абхазии Рустам Латипов, пункт пропуска «Псоу» временно не работает из-за угрозы атак БПЛА в Сочи и Сириусе. Проезд возобновится сразу после снятия режима тревоги.

Днем в субботу в Сочи и Туапсинском районе была объявлена угроза атаки беспилотников. Утром после удара дронов загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске — специалисты продолжают борьбу с огнем. В Севастополе в результате атаки БПЛА пострадали два человека. Один из дронов с неразорвавшейся боевой частью попал в многоквартирный дом; в настоящее время взрывотехники обезвреживают устройство.

Михаил Волкодав