Главные новости за 5 июня. Сочи

Проект скоростных пассажирских перевозок на судах на подводных крыльях между Новороссийском, Геленджиком и Сочи признан экономически неэффективным и возобновляться не будет. Рентабельность маршрута не соответствовала ожиданиям, и с 1 июня 2026 года перевозки прекращены.

В Сочи заочно осужден гражданин Абхазии Кан Кварчия за разбой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 162 УК РФ): в ноябре 2025 года в Сухуме он вместе с сообщниками напал на трех сотрудников газеты «Абхазский Вестник», похитив у них более 2 млн руб. Суд приговорил скрывающегося от следствия фигуранта дела к 10,5 года колонии строгого режима и взыскал с него в пользу потерпевших 1,78 млн руб. компенсации.

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о реализации в Сочи культурных проектов, включая создание Музея Великой Отечественной войны. Новый музей станет историко-культурным комплексом с патриотическими и образовательными программами для молодежи, а также предусмотрено проведение в Сочи ежегодного фестиваля «Код гордости» в сентябре на семи площадках.

В Сочи продолжается поиск 21-летнего местного жителя, пропавшего 22 мая во время похода в горной местности в районе Ореховских водопадов и ручья Сванидзе. С начала поисков к операции привлекли 80 спасателей, 12 единиц техники и четыре вертолета МЧС, обследованы хребты Прохладный и Ажек, горы Ахун и Сахарная, а также ручьи и каньоны в районе реки Ажек.

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор жителю Сочи Маирбеку Сатцаеву, осужденному за смертельное ДТП в состоянии опьянения. 22 июня 2025 года он на Chevrolet Niva в Лазаревском районе пересек двойную сплошную и столкнулся с электромотобайком, водитель которого погиб.