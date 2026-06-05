Рейсы «Комет» между Сочи и Новороссийском возобновлять не планируют

Проект пассажирских перевозок на скоростных судах на подводных крыльях между Новороссийском, Геленджиком и Сочи признан экономически неэффективным и возобновляться не будет. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила PR-менеджер компании «ВодоходЪ» Екатерина Князькина.

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По ее словам, показатели рентабельности маршрута, реализованного через дочернюю структуру «ВодоходЪ экспресс», не соответствовали ожиданиям, в связи с чем принято решение не возвращаться к эксплуатации линии.

Речь идет о морском сообщении, которое было запущено в мае 2024 года и связывало три крупных города черноморского побережья. Рейсы выполнялись ежедневно, однако с 1 июня 2026 года компания прекратила перевозки. Таким образом, проект, просуществовавший около двух лет, фактически завершен.

Сервис предполагал использование судов типа «Комета» и позиционировался как способ ускоренного сообщения между курортными зонами Краснодарского края: время в пути из Геленджика в Сочи составляло около 4 часов, из Новороссийска — порядка 5,5 часа.

Вячеслав Рыжков