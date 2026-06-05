В горах Сочи две недели продолжаются поиски пропавшего туриста

В Сочи продолжается поисково-спасательная операция по поиску 21-летнего местного жителя, который пропал во время похода в горной местности. Молодой человек не выходит на связь с 22 мая, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По имеющейся информации, утром 21 мая сочинец отправился в поход через территорию рекреационного объекта «Ореховские водопады». Его маршрут пролегал к ручью Сванидзе, после чего он планировал вернуться обратно. Поход в подразделениях МЧС зарегистрирован не был.

Последний сигнал мобильного телефона туриста зафиксировали 22 мая около 15:30 в зоне действия базовой станции между селом Прогресс и горой Малый Ахун. После этого связь с молодым человеком прервалась.

С момента поступления информации о пропаже спасатели ведут обследование горно-лесной местности. За две недели специалисты проверили территории хребтов Прохладный и Ажек, районы гор Ахун и Сахарная, а также каньоны реки Ажек. Кроме того, поисковые группы обследовали ручьи Сванидзе, Кайсук и Каменистый, а также русло реки Агва.

Поисковые мероприятия проводят как наземные группы, так и авиация МЧС России. Для обследования труднодоступных участков местности задействовали вертолет Ка-32. В настоящее время в операции участвуют 10 спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда, работающих тремя отдельными группами.

Всего с начала поисков к операции привлекли 80 спасателей, 12 единиц автомобильной техники и четыре вертолета МЧС России. Поисковые работы в горной местности Сочи продолжаются.

Мария Удовик