В Сочи создадут музейный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне

В рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о реализации в Сочи проектов в сфере культуры, включая создание Музея Великой Отечественной войны. Документ подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор ООО «СЗ "ЛОК "Вера"», представитель ООО «Гала» Елизавета Жукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Перспективы реализации культурных инициатив стороны обсудили на площадке форума. Проекты направлены на развитие познавательного туризма и расширение культурной инфраструктуры курорта. Одним из ключевых направлений станет создание нового музейного пространства, посвященного истории Великой Отечественной войны и вкладу Сочи в Победу.

По словам Вениамина Кондратьева, город ежегодно принимает туристов из разных регионов страны, а новые культурные объекты позволяют дополнить курортный отдых содержательными и образовательными программами. Губернатор отметил, что будущий музей позволит молодежи глубже познакомиться с историей региона и узнать о роли Сочи как города-госпиталя, где во время войны проходили лечение сотни тысяч советских солдат.

Как сообщила Елизавета Жукова, музей станет не традиционной экспозицией, а масштабным историко-культурным комплексом. На его площадке планируют проводить патриотические мероприятия, образовательные программы, просветительские лекции и другие события, ориентированные прежде всего на молодежную аудиторию.

Кроме проекта музея подписанные на ПМЭФ договоренности предусматривают проведение в Сочи ежегодного фестиваля «Код гордости». Мероприятие состоится в сентябре и охватит семь площадок курорта. В программу включили оперные и балетные постановки, выставочные проекты, концерты, цирковые представления и спортивные шоу.

Во встрече приняли участие председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, вице-губернатор Александр Руппель, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев, а также глава Сочи Андрей Прошунин.

Елизавета Жукова подчеркнула, что ранее достигнутые договоренности с администрацией Краснодарского края реализуются в полном объеме. По ее словам, все инициативы получают необходимое сопровождение и поддержку на этапах подготовки и реализации проектов.

Мария Удовик