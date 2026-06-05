Организатора нападения на журналистов в Сухуме приговорили к 10,5 года

Центральный районный суд Сочи вынес заочный приговор гражданину Абхазии Кану Кварчии, которого признали виновным в совершении разбоя в особо крупном размере. Суд квалифицировал его действия по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установили в ходе судебного разбирательства, в ноябре 2025 года фигурант дела совместно с сообщниками, уголовные дела в отношении которых выделили в отдельное производство, организовал и совершил нападение на трех граждан России в Сухуме.

Согласно материалам дела, подсудимый полагал, что потерпевшие, являвшиеся сотрудниками редакции газеты «Абхазский Вестник», причастны к ведению интернет-ресурсов, содержащих критические публикации в адрес представителей абхазской оппозиции. На этой почве было организовано нападение.

Во время инцидента нападавшие применили физическую силу и использовали предметы в качестве оружия. В результате они похитили у потерпевших денежные средства и личное имущество. Общий размер причиненного ущерба превысил 2 млн руб.

В настоящее время Кан Кварчия скрывается от следствия и суда. В связи с этим его объявили в розыск, а уголовное дело рассмотрели в отсутствие подсудимого. Российское законодательство допускает вынесение заочного приговора в отношении лиц, уклоняющихся от правосудия и находящихся вне пределов досягаемости правоохранительных органов.

По итогам рассмотрения дела суд назначил фигуранту дела наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. В пользу пострадавших взыскали компенсацию на общую сумму 1,78 млн руб.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Мария Удовик