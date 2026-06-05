Краевой суд подтвердил приговор виновнику ДТП с погибшим мотобайкером в Сочи

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор жителю Сочи, признанному виновным в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляционную жалобу на решение Лазаревского районного суда Сочи в отношении Маирбека Сатцаева, осужденного по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Суд установил, что 22 июня 2025 года фигурант дела управлял автомобилем Chevrolet Niva, находясь в состоянии опьянения, вызванном употреблением психотропного вещества фенобарбитал. Двигаясь по федеральной трассе Джубга—Сочи в Лазаревском районе, водитель при выполнении поворота пересек двойную сплошную линию дорожной разметки и выехал на встречную полосу.

В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение с электромотобайком. Водитель двухколесного транспортного средства получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в медицинском учреждении.

Лазаревский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Кроме того, фигуранта дела лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Осужденный обжаловал вынесенный приговор в Краснодарском краевом суде. Однако судебная коллегия не нашла оснований для его изменения или отмены.

В результате апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Решение суда вступило в законную силу.

Мария Удовик