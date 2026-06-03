Пушилин: атакованный ВСУ автобус в ДНР следовал из Подольска

Рейсовый автобус, подвергшийся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), по уточненной информации, направлялся из Подольска в Симферополь. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума, что транспорт был атакован практически в центре Енакиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный Telegram-канал Следственного комитета РФ Фото: официальный Telegram-канал Следственного комитета РФ

Утром 3 июня ВСУ нанесли удар ПЛА по рейсовому автобусу Подольск—Симферополь в Енакиеве. Согласно последним данным, в результате атаки погибли восемь человек, еще одиннадцать получили ранения. Власти Крыма проверяют информацию о наличии жителей региона среди попавших под удар.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). СКР устанавливает обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.

Анна Гречко