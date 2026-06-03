После удара ВСУ по автобусу «Москва—Симферополь» госпитализированы 9 взрослых и ребенок

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что после атаки беспилотного летательного аппарата на рейсовый автобус «Москва—Симферополь» в медицинских учреждениях находятся 10 пострадавших, включая ребенка. Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, у пациентов диагностированы баротравмы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Для ребенка планируются телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Еще один пострадавший получил помощь амбулаторно и госпитализирован не был.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об атаке БПЛА на автобус на маршруте Москва—Симферополь, произошедшей утром 3 июня в районе Енакиево. По предварительным данным, в результате удара погибли семь человек.

Вячеслав Рыжков