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СКР возбудил дело после удара ВСУ по автобусу «Москва—Симферополь»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки беспилотного летательного аппарата на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике, в результате которой, по предварительным данным, погибли семь человек.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что удар беспилотника пришелся по рейсовому автобусу в Енакиево. По его информации, погибли семь гражданских, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

В СК РФ уточнили, что утром 3 июня украинские вооруженные формирования атаковали ударным БПЛА автобус, следовавший по маршруту Москва—Симферополь. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, данные о состоянии раненых уточняются.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.

Вячеслав Рыжков

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