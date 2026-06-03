В Крыму выясняют, были ли жители региона среди жертв атаки на автобус в ДНР
Власти Республики Крым проверяют информацию о наличии жителей региона среди погибших и пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус сообщением Москва—Симферополь в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы региона Олега Крючкова.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Выясняем информацию, есть ли крымчане. Все комментарии будут после понимания всех обстоятельств произошедшего»,— заявил господин Крючков.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в Енакиево ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус «Москва—Симферополь». По предварительным данным, погибли семь мирных жителей, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего уточняются.