В Крыму выясняют, были ли жители региона среди жертв атаки на автобус в ДНР

Власти Республики Крым проверяют информацию о наличии жителей региона среди погибших и пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус сообщением Москва—Симферополь в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы региона Олега Крючкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Выясняем информацию, есть ли крымчане. Все комментарии будут после понимания всех обстоятельств произошедшего»,— заявил господин Крючков.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в Енакиево ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус «Москва—Симферополь». По предварительным данным, погибли семь мирных жителей, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Анна Гречко