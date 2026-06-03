ВТБ намерен в августе завершить сделку по приобретению активов Wildberries

Группа ВТБ планирует закрыть сделку по приобретению доли в цифровых финансовых активах Wildberries и Russ (RWB) до 1 сентября. Об этом рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в рамках ПМЭФ-2026, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В рамках подготовки сделки они соберут активы под "WB Банком", и мы через него купим все активы»,— отметил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Сделка не будет закрыта ранее 20 июля. «Она не будет закрыта ранее 20 июля, потому что это дата отсечения (дата закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов, — "Ъ"). Мы исходим из того, что эта сделка закроется летом»,— отметил господин Пьянов.

Как ранее сообщал «Ъ», ВТБ и Wildberries в мае текущего года согласовали базовые условия стратегического партнерства.

В результате партнерства «WB Банк» получит доступ к инфраструктуре ВТБ — розничным отделениям, банкоматам, ипотечным и инвестиционным продуктам. Малому и среднему бизнесу станут доступны корпоративные продукты ВТБ. Активы банка на 1 апреля превышали 35 трлн рублей, «WB Банка» — почти 150 млрд рублей.

Карина Дроздецкая, Надежда Ярмула