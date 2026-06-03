Глава торговой палаты США в России оценил уровень санкционного давления на Москву

Американский бизнес в США пока не видит ослабления санкционного давления на Россию, несмотря на желание президента Дональда Трампа улучшить отношения с Москвой. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

«Большинство наших компаний остались в России, работают хорошо, успешно. Много компаний в нашей делегации в этом году, значительно больше здесь, на ПМЭФ»,— отметил господин Эйджи в комментарии ТАСС. При этом глава AmCham Russia предположил, что до завершения украинского конфликта режим ограничений будет продолжаться.

В конце мая глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин говорил, что Запад начнет смягчать антироссийские санкции по мере улучшения геополитической ситуации. Господин Шохин считает важным «не допустить перманентного состояния напряженности». Упомянув конфликт на Украине, он призвал заключить аналог Хельсинских соглашений по признанию новых границ.