ВТБ намерен получить лицензию на операции с криптовалютами

ВТБ (MOEX: VTBR) планирует получить необходимую лицензию ЦБ для работы с криптовалютами после вступления в силу закона об их регулировании, сообщил член правления банка Виталий Сергейчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член правления ВТБ Виталий Сергейчук

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Член правления ВТБ Виталий Сергейчук

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Законопроект обсуждается, мы в рабочей группе, все наши замечания и предложения слышат... бизнес наш готовится к введению законопроекта, соответственно, чтобы оказывать полный спектр услуг, как и корпоративным, так и розничным лицам после введения закона в силу»,— сказал господин Сергейчук журналистам.

В конце апреля Госдума одобрила в первом чтении законопроект о регулировании криптовалют. Согласно инициативе, с 1 июля граждане и компании смогут легально покупать цифровую валюту через лицензированных посредников. Среди них — обменники из реестра Банка России, брокеры и доверительные управляющие. Кроме того, проектом предлагается разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Первые смогут приобретать криптоактивы без ограничений, кроме анонимных, вторые — в пределах 300 тыс. руб. в год через одного посредника. Рассчитываться криптовалютой в стране по-прежнему будет запрещено.