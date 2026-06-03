В МИД России осудили атаку ВСУ в Санкт-Петербурге в первый день ПМЭФ

Россия решительно осуждает удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по Санкт-Петербургу в день открытия Петербургского международного экономического форума, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, к атаке причастны спонсоры властей Украины.

«Они (власти Украины.—“Ъ”) не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь. Но эти попытки обречены на провал»,— сказал господин Рябков во время сессии на ПМЭФ.

ВСУ ударили беспилотниками по объектам в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга утром 3 июня. Пострадали несколько человек. По словам губернатора Александра Беглова, последствия атаки уже устранены. ПМЭФ проходит в Петербурге с 3 по 6 июня.