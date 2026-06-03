Костин анонсировал кадровые перестановки в руководстве ВТБ

ВТБ (MOEX: VTBR) планирует провести перестановки в руководстве банка. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Будут разного рода перестановки кадровые. Ну не прямо сейчас, чуть попозже, ближе к собранию, после собрания будут. У нас будет очень большой и ответственный руководитель за искусственный интеллект»,— заявил господин Костин на брифинге.

Глава банка не стал раскрывать детали кадровых изменений. При этом он уточнил, что хотел бы возвращения в ВТБ бывшего зампреда Георгия Горшкова, который сейчас возглавляет WB Банк.

26 мая Wildberries&Russ объявила о планах заключить с ВТБ соглашение о стратегическом партнерстве. ВТБ приобретет 5% доли в WB Банке с возможностью ее увеличения. WB Банк получит доступ к розничным отделениям ВТБ, сети банкоматов, кредитным, инвестиционным и корпоративным продуктам.