Костин опроверг продажу «Росгосстраха» компании Wildberries & Russ

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) не входит в число претендентов на покупку «Росгосстраха». Об этом господин Костин сообщил на брифинге во время Петербургского международного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ВТБ Андрей Костин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Глава ВТБ Андрей Костин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на ПМЭФ говорил, что ВТБ приблизился к закрытию сделки по продаже «Росгосстраха». По словам топ-менеджера, заключить ее могут до конца 2026 года.

На этой неделе источники «Ъ» на финансовом рынке сообщали, что РВБ может войти в капитал компании «Росгосстрах». Предполагаемая сумма сделки — не менее 50 млрд руб. Сейчас проводится due diligence (проверка компании перед сделкой), уточнял собеседник «Ъ». В РВБ при этом заявили «Ъ», что у компании нет планов по приобретению «Росгосстраха».

«Росгосстрах» — старейшая страховая компания России. Она вошла в состав ВТБ в декабре 2022 года во время сделки по покупке активов банка «Открытие». В сентябре 2025-го Дмитрий Пьянов рассказывал о финальном этапе сделки по продаже «Росгосстраха», однако ее так и не заключили. В конце мая этого года господин Пьянов отмечал, что ВТБ «очень хотел бы» продать «Росгосстрах» до конца 2026 года.