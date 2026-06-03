Костин опроверг продажу «Росгосстраха» компании Wildberries & Russ
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) не входит в число претендентов на покупку «Росгосстраха». Об этом господин Костин сообщил на брифинге во время Петербургского международного экономического форума.
Глава ВТБ Андрей Костин
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на ПМЭФ говорил, что ВТБ приблизился к закрытию сделки по продаже «Росгосстраха». По словам топ-менеджера, заключить ее могут до конца 2026 года.
На этой неделе источники «Ъ» на финансовом рынке сообщали, что РВБ может войти в капитал компании «Росгосстрах». Предполагаемая сумма сделки — не менее 50 млрд руб. Сейчас проводится due diligence (проверка компании перед сделкой), уточнял собеседник «Ъ». В РВБ при этом заявили «Ъ», что у компании нет планов по приобретению «Росгосстраха».
«Росгосстрах» — старейшая страховая компания России. Она вошла в состав ВТБ в декабре 2022 года во время сделки по покупке активов банка «Открытие». В сентябре 2025-го Дмитрий Пьянов рассказывал о финальном этапе сделки по продаже «Росгосстраха», однако ее так и не заключили. В конце мая этого года господин Пьянов отмечал, что ВТБ «очень хотел бы» продать «Росгосстрах» до конца 2026 года.