Рябков допустил применение ядерного оружия в случае покушения на целостность РФ

Россия «при наихудших сценариях» может применить ядерные средства в ответ на покушение на территориальную целостность страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он призвал страны относиться к этому предупреждению «максимально серьезно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Рябков подчеркнул, что случаи использования ядерного оружия закреплены в специальной доктрине. «Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств»,— сказал замминистра во время Петербургского международного экономического форума.

«Это предупреждение, это сигнал, и надо относиться к этому максимально серьезно и не пытаться испытать на себе в прямом смысле слова, если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами»,— добавил Сергей Рябков.

В МИД РФ заявляли, что Россия намерена выстраивать ядерную политику на основе анализа военной политики западных стран. При этом Россия продолжает выполнять обязательства, предусмотренные Договором о нераспространении ядерного оружия, отмечал посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов.

О недавних ядерных учениях России и Белоруссии — в материале «Ъ» «Одно сдерживание на двоих».