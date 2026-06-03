Около 80% компаний малого и среднего бизнеса РФ не будут инвестировать в 2026 году

В России около 80% малого и среднего предпринимательства (МСП) не будут инвестировать в развитие в 2026 году. Об этом сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин на сессии «Трансформация малого бизнеса: новая формула роста МСП» на ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент «Опоры России» Александр Калинин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Президент «Опоры России» Александр Калинин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Калинин сослался на результаты опроса «Опоры России», проведенного среди 6,6 тыс. компаний МСП. Такая статистика, по его словам, объясняется тем, что бизнес не может найти источники финансирования. При этом только 20% предпринимателей сообщили о намерении продать или закрыть бизнес. 80% планируют сохранить его. Господин Калинин отметил, что после налоговой реформы финансовая ситуация ухудшилась у 95% микробизнеса, а у 70% — сильно ухудшилась.

В марте Центр стратегических разработок представил мониторинг, согласно которому 75% предприятий малого и среднего бизнеса не получили прибыль для развития. В феврале этот показатель составлял 57%. Главными барьерами для роста бизнеса опрошенные называют низкий спрос (42%), высокую стоимость заимствований (33%) и рост издержек (14%).