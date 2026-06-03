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На сектор МСП приходится почти треть всех занятых в бизнесе в России

В секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) работают около 19 млн человек — почти треть всех занятых в стране. Об этом на сессии «Трансформация малого бизнеса: новая формула роста МСП» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова

Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«У нас сейчас порядка 7 млн субъектов МСП, это юрлица и ИП, но на фоне изменений структурных и налоговых условий, мы видим рост ИП. Тем не менее, у нас количество юрлиц, таких устойчивых компаний, оно сохраняется. Адаптация к налоговым условиям не до конца произошла», — сказала госпожа Илюшникова.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что количество субъектов малого бизнеса к маю достигло 7 млн. Это стало максимумом за все 10 лет ведения реестра. По словам вице-премьера Александра Новака, на 1 мая было зарегистрировано 1,5 млн новых юрлиц и ИП. Это на 4,2% больше аналогичного периода прошлого года.

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Стенд ПАО «ВТБ». Инсталляция является частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет»

Стенд ПАО «ВТБ». Инсталляция является частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

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Стенд с глиняными скульптурами

Стенд с глиняными скульптурами

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Автомобиль «Аурус Сенат»

Автомобиль «Аурус Сенат»

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Икона «Спас Нерукотворный» XVIII–XIX веков

Икона «Спас Нерукотворный» XVIII–XIX веков

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Гипсовые барельефы западных политиков «15 злобных зрителей RT» на стенде российского телеканала RT

Гипсовые барельефы западных политиков «15 злобных зрителей RT» на стенде российского телеканала RT

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посол Саудовской Аравии в России Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (второй справа) на форуме

Посол Саудовской Аравии в России Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (второй справа) на форуме

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Стенд Федерального медико-биологического агентства России

Стенд Федерального медико-биологического агентства России

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Стенд телеканала RT

Стенд телеканала RT

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Робот в пространстве «Здоровое общество»

Робот в пространстве «Здоровое общество»

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Автомобиль «Лада Искра»

Автомобиль «Лада Искра»

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Роботы на форуме

Роботы на форуме

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Дизайнер Артемий Лебедев (в центре) и гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская (слева)

Дизайнер Артемий Лебедев (в центре) и гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

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Стенд ВЭБ.РФ

Стенд ВЭБ.РФ

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Телеведущая Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак

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Девушки в народных костюмах

Девушки в народных костюмах

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Стенд ИД «Коммерсантъ»

Стенд ИД «Коммерсантъ»

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Гендиректор инвестиционно-риэлтерской компании «Ностальгия» Дмитрий Погосов с роботом

Гендиректор инвестиционно-риэлтерской компании «Ностальгия» Дмитрий Погосов с роботом

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд «Здоровое общество»

Стенд «Здоровое общество»

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Стенд Республики Башкортостан

Стенд Республики Башкортостан

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Стенд банка ПСБ

Стенд банка ПСБ

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Народные промыслы на форуме

Народные промыслы на форуме

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Стенд ПАО «ВТБ»

Стенд ПАО «ВТБ»

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Стенд Республики Башкортостан

Стенд Республики Башкортостан

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Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Стенд ПАО «ВТБ». Инсталляция является частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд с глиняными скульптурами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Автомобиль «Аурус Сенат»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Икона «Спас Нерукотворный» XVIII–XIX веков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гипсовые барельефы западных политиков «15 злобных зрителей RT» на стенде российского телеканала RT

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посол Саудовской Аравии в России Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (второй справа) на форуме

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд Федерального медико-биологического агентства России

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд телеканала RT

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Робот в пространстве «Здоровое общество»

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Автомобиль «Лада Искра»

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Роботы на форуме

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Дизайнер Артемий Лебедев (в центре) и гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская (слева)

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Стенд ПАО «ВТБ»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Стенд Республики Башкортостан

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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