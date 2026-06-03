На сектор МСП приходится почти треть всех занятых в бизнесе в России

В секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) работают около 19 млн человек — почти треть всех занятых в стране. Об этом на сессии «Трансформация малого бизнеса: новая формула роста МСП» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«У нас сейчас порядка 7 млн субъектов МСП, это юрлица и ИП, но на фоне изменений структурных и налоговых условий, мы видим рост ИП. Тем не менее, у нас количество юрлиц, таких устойчивых компаний, оно сохраняется. Адаптация к налоговым условиям не до конца произошла», — сказала госпожа Илюшникова.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что количество субъектов малого бизнеса к маю достигло 7 млн. Это стало максимумом за все 10 лет ведения реестра. По словам вице-премьера Александра Новака, на 1 мая было зарегистрировано 1,5 млн новых юрлиц и ИП. Это на 4,2% больше аналогичного периода прошлого года.