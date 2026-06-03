Глава набсовета Мосбиржи назвал справедливыми цены на российском рынке акций

Российские акции не кажутся дешевыми из-за того, что в них сохраняются геополитические риски. Об этом сообщил глава наблюдательного совета Мосбиржи (MOEX: MOEX) Сергей Швецов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава набсовета Мосбиржи Сергей Шевцов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Глава набсовета Мосбиржи Сергей Шевцов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Сегодня просто нет ощущения, что российские акции дешевые. Я думаю, что сегодня они стоят столько, сколько они и должны стоить. Но когда уйдут риски, они будут очень дешевые, потому что мы увидим здесь всю когорту иностранных инвесторов, которые были у нас до 2014 года»,— сказал господин Швецов (цитата по «РБК Инвестиции»).

В базовом сценарии, российскому фондовому рынку необходимо рассчитывать на собственные силы, отметил глава набсовета Мосбиржи. При этом необходимо создавать условия для того, чтобы иностранные инвесторы имели доступ к российской инфраструктуре. «На Бога надейся, а сам не плошай»,— ответил господин Швецов на вопрос, стоит ли российскому рынку рассчитывать на иностранный капитал.