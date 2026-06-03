Роль малого и среднего бизнеса в производстве в 2025 году выросла на треть

Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в российском производстве в 2025 году выросла на 35%. Об этом рассказал замглавы Минпромторга России Алексей Матушанский на сессии «Трансформация малого бизнеса: новая формула роста МСП» на ПМЭФ.

Как уточнил замминистра, в промышленном производстве МСП заняли 15%. При этом ранее, как отметил господин Матушанский, их доля не превышала 14–14,5%. Чиновник отметил, что малые предприятия особенно важны в биоэкономике, а также в производстве беспилотников. 45–50% МСП получают поддержку государства. Меры помощи охватывают весь цикл — от разработки до сбыта продукции.

Замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова рассказала, что в секторе МСП работает почти треть всех занятых в стране — около 19 млн человек. Замминистра отметила, что на фоне налоговых изменений происходит рост ИП, однако число юрлиц сохраняется. В мае премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что число субъектов малого бизнеса достигло 7 млн — максимума за 10 лет ведения реестра.