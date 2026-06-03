В Минэкономики допустили сохранение порога освобождения от НДС для МСП

Минэкономики России обсуждает с предпринимателями порог освобождения от НДС для малого и среднего бизнеса. Об этом рассказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова на пленарной сессии «Трансформация малого бизнеса: новая формула роста МСП» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Дискуссия действительно сложная, болезненная. Мы сейчас и с деловыми объединениями обсуждаем, может быть, дальше порог не снижать»,— отметила госпожа Илюшникова.

В конце мая глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предполагал, что Минфин может сохранить на 2027 год порог освобождения от НДС для малых предприятий на уровне 20 млн руб.

Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступили в силу в России с 1 января. Они предусматривают поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года — с 60 млн до 20 млн руб., с 2027 года — до 15 млн руб., с 2028 года — до 10 млн руб.