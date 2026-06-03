В МИД России пообещали продолжить помощь жителям Кубы

Россия продолжит помогать жителям Кубы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В январе на острове начался энергетический кризис из-за блокады поставок нефти со стороны США.

«Мы помогаем кубинцам, помогали и будем это делать дальше. Формы — это вопрос отдельный»,— сказал господин Рябков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

30 марта на Кубу прибыл танкер «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. т сырой российской нефти. Это стало первой поставкой нефти на остров после начала энергетической блокады со стороны США. В мае министр энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви заявлял, что запасы дизельного топлива и мазута на острове полностью исчерпаны.