Главные новости за 25-31 мая. Ростов-на-Дону и область

В ночь на 30 мая порт в Таганроге атаковали беспилотники. Загорелись танкер и резервуар с топливом. Пожар вскоре потушили, пострадавших нет. После происшествия в Таганроге расширили границы зоны действия локального режима ЧС, введенного 27 мая.

В ночь с 30 на 31 мая Ростовская область снова подверглась массированной атаке беспилотников. Силами ПВО было сбито более 50 аппаратов. В поселке Матвеев Курган загорелась нефтебаза, пожар тушат больше сотни человек. В муниципалитете введен режим ЧС.

Уголовное дело бывшего главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко поступило в суд. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки — по версии следствия, в 2024 году он при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и услуг по возведению на нем жилого дома.

За последние две недели средняя стоимость ночи в отеле Ростовской области составила 6,37 тыс. руб. Показатель вырос на 5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

В 2025 году среднедушевой денежный доход жителя Ростовской области составил почти 64,6 тыс. руб. в месяц. Денежные доходы населения включают в себя все поступления денег в бюджет семьи в виде зарплаты, доходов от предпринимательской деятельности, пенсий, стипендий, различных пособий, доходов от собственности (например, сдача квартиры в аренду) и других доходов.

В январе—апреле 2026 года сельхозпредприятия Ростовской области произвели 353,1 млн штук яиц, что на 31,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным экспертов, опрошенных «Ъ», на рынке устойчивое перепроизводство: выпускается на 20% больше яиц, чем потребляется.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре не принял к рассмотрению кассационные жалобы адвокатов бывшего министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, осужденного к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Власти Ростова-на-Дону утвердили корректировку четырех автобусных маршрутов и отмену двух рейсов на основании новой редакции Стратегии транспортного развития, подготовленной компанией «Мостранспроект».

Из бюджета Ростовской области на финансовую поддержку профессиональных игровых команд выделено 500 млн руб. Среди организаций, которые получат гранты, значатся АО «ФК “Ростов”», АНО «Гандбольный клуб “Ростов-Дон”», ООО «ХК “Ростов”» и другие.

Правительство Ростовской области заключило соглашение о комплексном развитии территории в Аксайском районе с тремя строительными компаниями. Общий объем инвестиций в проект составит 31,6 млрд руб. Застройщики планируют построить многоквартирные дома общей площадью почти 199 тыс. кв. м.

На Дону в первом квартале 2026 года количество ликвидаций заведений общепита выросло на 45,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь—март 2026 года в регионе зарегистрировали 353 новых юридических лица и ИП в сфере общепита против 273 годом ранее. Одновременно число ликвидаций выросло с 232 до 337.

Федеральный Минсельхоз выделит почти 5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса Ростовской области в 2026 году. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь после рабочей встречи с министром Оксаной Лут.

Ростовская команда «Ростов-Дон» в решающем пятом матче финальной серии женского чемпионата России по гандболу со счетом 34:24 взяла верх над столичным ЦСКА и завоевала свой восьмой чемпионский титул.