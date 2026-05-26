В Ростовской области закрытия заведений общепита выросли на 45%

В Ростовской области в первом квартале 2026 года количество ликвидаций заведений общепита выросло на 45,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в аналитической службе проекта «Контур.Фокус».

По данным исследования, за январь—март 2026 года в регионе зарегистрировали 353 новых юридических лица и ИП в сфере общепита против 273 годом ранее. Одновременно число ликвидаций выросло с 232 до 337.

Несмотря на ускорение закрытий, общая динамика рынка остается положительной: число новых участников по-прежнему превышает количество ушедших с рынка. За первые четыре месяца 2026 года в Ростовской области зарегистрировали 469 заведений общепита, а ликвидировали 423.

В «Контур.Фокусе» отмечают, что говорить о стагнации рынка пока преждевременно. По итогам первого квартала общее число юрлиц и ИП в сфере общепита в Ростовской области выросло на 7,2% и достигло 6081. Это выше среднероссийской динамики, которая составила 6,7%.

Наиболее активно в регионе растут сегменты кафе и баров. Количество компаний, работающих по ресторанным ОКВЭДам, увеличилось на 6,4%, тогда как кафе прибавили 9,4%, а бары — 11,7%.

Аналитики связывают такую динамику с изменением потребительского поведения. По их оценке, кафе и бары требуют меньших затрат на запуск и обслуживание по сравнению с ресторанами, а в условиях снижения потребительской активности посетители чаще выбирают более доступные форматы заведений.

Аналогичная тенденция наблюдается и в целом по югу России. По данным исследования, в Ростовской области и Ставропольском крае вместе число ликвидаций заведений общепита в первом квартале 2026 года выросло почти на 45%, тогда как количество регистраций увеличилось примерно на 30%. При этом число новых участников рынка в обоих регионах по-прежнему превышает количество закрывшихся компаний и ИП.

Роман Лаврухин