«Ростов-Дон» стал восьмикратным чемпионом России после победы над ЦСКА

Ростовская команда «Ростов-Дон» в решающем пятом матче финальной серии женского чемпионата России по гандболу со счетом 34:24 взяла верх над столичным ЦСКА и завоевала свой восьмой чемпионский титул.

Решающая встреча финала прошла в Ростове-на-Дону. После двух побед на старте серии ростовчанки уступили в двух последующих играх, но в пятом матче не оставили соперницам шансов, завершив противостояние со счетом 3-2.

Для московского клуба это поражение прервало серию из трех побед в национальном первенстве, которую ЦСКА удерживал на протяжении последних лет. Всего в активе столичной команды четыре чемпионских звания, тогда как «Ростов-Дон» вписал в историю восьмой титул. Абсолютный рекорд принадлежит волгоградскому «Динамо» — его подопечные становились сильнейшими в стране 12 раз.

Бронзовые награды чемпионата достались «Астраханочке», которая в битве за третье место одолела «Ладу» из Тольятти со счетом 3-1. Таким образом, сезон женской гандбольной Премьер-лиги завершился сменой чемпиона: трофей, который ранее три года подряд выигрывали гандболистки ЦСКА, переехал в Ростов-на-Дону.

Станислав Маслаков