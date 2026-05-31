В Ростовской области ночью сбили более 50 БПЛА

В ночь с 30 на 31 мая Ростовская область снова подверглась массированной атаке беспилотников. Силами ПВО было сбито более 50 аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Атаке подверглись Красносулинский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский и Шолоховский районы.

В Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА загорелось топливное хранилище. К тушению привлечен пожарный поезд. В поселке Матвеев Курган в результате атаки БПЛА были повреждены аптека, два магазина и автомобиль. Пострадавших нет.

Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, жителей просят быть осторожными.

Кристина Федичкина

