Минсельхоз РФ выделит 5 млрд рублей на помощь донским аграриям

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о решении Министерства сельского хозяйства РФ направить порядка 5 млрд руб. из федерального бюджета на господдержку местных аграриев в 2026-м. Информация появилась в телеграм-канале губернатора после его переговоров с главой ведомства Оксаной Лут.

«Минсельхоз оказывает нашим аграриям системную господдержку. В 2026-м году на эти цели будет направлено почти 5 млрд рублей федеральных средств», — написал Юрий Слюсарь, подводя итоги диалога с министром.

В ходе беседы Оксана Лут отдельно отметила успехи донского региона в сфере семеноводства. Согласно приведенным ею данным, уровень самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур в Ростовской области по итогам 2025 года достиг почти 84%. Этот показатель, по мнению экспертов, свидетельствует о высокой степени продовольственной независимости территории.

До июня 2026 года хозяйствам области уже предусмотрено перечисление 1,8 млрд руб. господдержки. Выделенные ресурсы распределены по ключевым направлениям: субсидирование зерновых, развитие элитного семеноводства, стимулирование молочного производства, страхование в животноводческой отрасли, а также овощеводство и картофелеводство. Таким образом, общий объем федеральных вливаний в аграрный сектор Дона в 2026 году может превысить 6,8 млрд руб., что станет серьезным подспорьем для местных сельхозпроизводителей в условиях системного экономического кризиса и на фоне прошлогоднего неурожая.

Станислав Маслаков