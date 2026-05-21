В историческом центре Таганрога построят квартал по механизму КРТ с использованием ИИ

В Таганроге в исторической части города планируют построить новый жилой квартал в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ). Проект будет реализован на участке площадью 3 га в границах улиц Чехова, Транспортной, Калинина и 2-й Советской. Завершение строительства намечено на май 2028 года.



Проект предусматривает строительство домов средней этажности, а также благоустройство территории с созданием детских и спортивных площадок, зон отдыха и озелененных пространств. Плотность застройки, по данным участников проекта, не превысит 12,5 тыс. кв. м на гектар. Таким образом, общий объем строительства может составить около 37,5 тыс. кв. м.

Проект реализуется с использованием механизма КРТ, который в последние годы стал одним из основных форматов жилой застройки в Ростовской области. Такой подход предполагает комплексное освоение территорий с одновременным развитием инженерной и социальной инфраструктуры вместо точечной застройки отдельных участков.

По данным Минстроя РФ, в 2025 году в России в проекты КРТ были вовлечены около 1,7 тыс. территорий общей площадью 40 тыс. га с градостроительным потенциалом 288 млн кв. м недвижимости. В Южном федеральном округе в стадии реализации находятся 115 территорий КРТ площадью более 4,8 тыс. га с потенциалом строительства 35,2 млн кв. м.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», до 2030 года в Ростовской области планируется реализовать шесть проектов КРТ общей площадью 442 га с градостроительным потенциалом порядка 2 млн кв. м жилья. По данным регионального Минстроя, в 2025 году доля жилищных проектов, реализуемых в формате КРТ, выросла в области до 88%.

Для реализации таганрогского проекта открыта кредитная линия: объем финансирования первой очереди составил 700 млн руб., общий подтвержденный лимит — до 2 млрд руб. сроком до пяти лет. По информации регионального Минстроя, девелопером выступает СЗ «Единство», финансирование предоставляет Ростовское отделение Сбер.

Особенностью проекта станет использование цифровых инструментов и технологий искусственного интеллекта в строительных и административных процессах. Речь идет, в частности, об автоматизации документооборота, предварительной проверке исполнительной документации и сопоставлении данных о выполненных работах. Ранее Минстрой РФ заявлял о планах перевода оставшейся строительной документации в цифровой формат к 2026 году. Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим отметил, что строительная отрасль постепенно переходит к более широкому использованию цифровых инструментов и технологий искусственного интеллекта для оптимизации рутинных процессов и повышения эффективности реализации проектов. По его словам, подобные практики могут получить дальнейшее распространение в строительном секторе региона.

На фоне расширения практики КРТ рынок жилищного строительства Ростовской области в целом демонстрирует снижение темпов. По итогам 2025 года в регионе было введено более 2,8 млн кв. м жилья, что на 6,3% меньше показателя предыдущего года.