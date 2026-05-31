Средняя стоимость ночи в отеле Ростовской области превысила 6 тыс. рублей

За последние две недели средняя стоимость ночи в отеле Ростовской области составила 6,37 тыс. руб. Показатель вырос на 5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводятся на сайте сервиса TravelLine.

Количество броней за указанный период сократилось на 6%, процент отмен достиг 19%. Бронируют номера в среднем для двух человек и на 1,7 ночей. 36,7% бронирований клиенты делают из Москвы, 15,1% — из Ростовской области, еще 9,5% — из Московской области, 8,3% — из Краснодарского края и 5,5% из Санкт-Петербурга.

Как рассказывала генеральный директор компании «Рейна Тур НТВ» Татьяна Нечепаева в открытом интервью «Ъ-Ростов», на Дону отмечается снижение количества транзитных туристов. По словам госпожи Нечепаевой, снижение транзитного турпотока в Ростовской области связано с тем, что весной меньше туристов стали ездить в Крым, в Краснодарский край и в республики Кавказа.

Кристина Федичкина