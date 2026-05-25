На поддержку профессиональных донских спортивных команд направят 500 млн рублей

Из бюджета Ростовской области на финансовую поддержку профессиональных игровых команд выделено 500 млн руб. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь.

Отбор на получение грантов прошли девять спортивных клубов, в частности, АО ФК «Ростов», ООО ХК «Ростов», гандбольный союз «Ростов-Дон», АНО РСК «Регби Таганий Рог», АНО РК «Ростов-ДГТУ», АНО гандбольный клуб «Ростов-Дон», ГОО ТСК «Тагмет», ЖБА «Пересвет», АНО «ВК «Красные крылья». Перечислить средства планируется к концу месяца.

«Заявки шести социально ориентированных некоммерческих организаций были отклонены от участия в распределении средств грантов из-за предоставления недостоверной информации, наличия ошибок или несоответствия представленных документов требованиям заявки. В число таких организаций вошли АНО ХТК «Тана», АПВ «ВК «Дон», САВ «Ростов-Волей», РООСО «ФК «Чайка», Ассоциация «БК «Ростов-ЮФУ», АФК «Дончанка»,— уточняется в сообщение.

