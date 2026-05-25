В Ростове-на-Дону упразднят два автобусных маршрута и скорректируют четыре

Власти Ростова-на-Дону утвердили корректировку четырех автобусных маршрутов и отмену двух рейсов на основании новой редакции Стратегии транспортного развития, подготовленной компанией «Мостранспроект».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Транспортная сеть донской столицы претерпит очередные изменения. В мэрии города приняли решение скорректировать схемы движения четырех автобусов и полностью ликвидировать два направления. Основанием для реформ послужила актуализированная версия Стратегии транспортного развития, разработанная специалистами «Мостранспроекта».

Маршрут №88 утратил прежний путь следования по проспекту Стачки. Теперь его конечными пунктами станут Привокзальная площадь и Центральный автовокзал. Такое решение, как пояснили в администрации, позволит эксплуатировать зарядную станцию, расположенную на Привокзальной площади. Чтобы компенсировать сокращение подвижного состава в районе остановки «ВОС», уже в конце мая на маршруты, в том числе на №16 (Центральный рынок — ВОС), выйдут новые сочлененные автобусы, известные как «гармошки».

Два других рейса будут полностью упразднены. Автобус №90А (ЖК «Платовский» — Привокзальная площадь) исчезнет из расписания из-за крайне низкого числа пассажиров. Маршрут №67А (Сельмаш — улица Красноармейская — Левенцовский) признан дублирующим, его отмена обусловлена наличием альтернативных вариантов проезда.

В Суворовском микрорайоне маршрут №43 возвращается к изначальной конфигурации. Он перестанет заезжать на улицу Сосновую и будет ходить по улице Вавилова до выезда из жилого массива. Ранее траектория была изменена, однако после обращения перевозчика принято решение о восстановлении прежней схемы. Функцию обслуживания улицы Вавилова теперь выполняет автобус №81.

Коснулись преобразования и рельсового транспорта. Трамвай №4 вновь будет следовать до конечной остановки «Улица Текучева» в районе площади Химиков. Такая схема действовала до 2015 года.

Кроме того, завершились испытания сочлененных автобусов на маршруте №4 (Центральный рынок — ГПЗ-10). Инициатором тестирования выступило предприятие «Ростовский Городской Транспорт». Техника показала свою эффективность, и, по данным перевозчика, «гармошки» приступят к работе на этом направлении до конца мая.

Станислав Маслаков