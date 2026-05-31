Кассационный суд не принял жалобу адвокатов Виталия Кушнарева

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре не принял к рассмотрению кассационные жалобы адвокатов бывшего министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, осужденного к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Согласно данным, опубликованным в картотеке, адвокаты обжаловали приговор или иное судебное решение по существу дела. Однако, суд в результате рассмотрения жалоб установил, что поданные документы не отвечают требованиям, предусмотренными ст. 401.4 УПК РФ.

В ноябре 2025 года Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону признал Виталия Кушнарева виновным в получении взятки и хранении оружия (ч.6 ст.290; ч.1 ст.222 УК РФ). Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии режима и 475 млн руб. штрафа.

По версии следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 млн руб. за беспрепятственный прием работ по строительству, автодорог на территории региона, а также их своевременную оплату. Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области с заявлением о готовящемся преступлении и далее действовал под контролем оперативников.

Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 млн руб. Позднее при обыске дома у бывшего министра нашли пистолет марки Colt и патроны к нему. Оружие и боеприпасы хранились без соответствующего разрешения.

В декабре 2025 года сообщалось, что приговор Виталию Кушнареву не был обжалован и вступил в законную силу.

Кристина Федичкина