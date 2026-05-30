Мэрия Таганрога расширила границы зоны ЧС после атаки дронов на топливные объекты
Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова на экстренном заседании комиссии приняла решение расширить границы режима чрезвычайной ситуации, введенного 27 мая, после ночного удара беспилотников, в результате которого пострадали промышленные и коммерческие структуры, социальный объект, а также выбиты стекла в жилых домах.
Светлана Камбулова объявила о корректировке зоны действия режима ЧС, введенного в Таганроге в последних числах мая. Соответствующее сообщение появилось в ее официальном Telegram-канале. Причиной послужили последствия ночной атаки, когда из-за попадания БПЛА в городе вспыхнул танкер, резервуар с горючим и офисное строение.
По информации градоначальницы, в ходе налета пострадали несколько коммерческих предприятий, одно учреждение социальной сферы, а также в нескольких многоквартирных домах оказались повреждены оконные блоки. Помимо этого, зафиксировано механическое повреждение одного легкового автомобиля.
Оперативные службы города зафиксировали 21 обращение от граждан, у которых в жилье или на работе вылетели стекла. Особое внимание привлекла ситуация в детском саду №94: в учреждении оказалось разбито 94 оконных проема. Администрация детсада оперативно перераспределила воспитанников по другим группам, расположенным в уцелевших помещениях.
Как ранее писал «Ъ-Ростов» со ссылкой на губернатора Юрия Слюсаря, из-за прилета беспилотника в частный дом в Таганроге за медицинской помощью обратились двое местных жителей.