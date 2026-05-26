В Аксайском районе построят жилой комплекс за 31,6 млрд рублей

Правительство Ростовской области заключило соглашение о комплексном развитии территории в Аксайском районе с тремя строительными компаниями. Общий объем инвестиций в проект составит 31,6 млрд руб. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на первого заместителя министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Вифлянцева.

Проект предполагает освоение территории площадью 23,4 га в северо-восточной части Аксайского района. Компании «Жилой комплекс Речников», «Специализированный застройщик “Новый Аксай”» и «Специализированный застройщик “Б-2”» планируют построить многоквартирные дома общей площадью почти 199 тыс. кв. м.

В рамках соглашения инвесторы обязались за собственный счет возвести социальную инфраструктуру. В частности, проект включает строительство двух детских садов на 300 мест, школы на 1,35 тыс. учеников, двух поликлиник, станции скорой помощи, физкультурно-оздоровительного комплекса и пожарного депо.

Кроме того, предусмотрено создание инженерной инфраструктуры, включая дороги, котельную, канализационную насосную станцию и трансформаторные подстанции.

Завершение реализации проекта запланировано до апреля 2037 года. По данным СПАРК, компания «Жилой комплекс Речников» зарегистрирована в Ростовской области и принадлежит сочинскому ООО «М-Инвест». Конечным бенефициаром через цепочку компаний указано московское «КБ Эгида». Владельцем краснодарского ООО СЗ «Б-2» также является «КБ Эгида». Головной компанией ООО СЗ «Новый Аксай» значится московское АО «Ремида».

По данным регионального минстроя, сейчас на территории Аксайского городского поселения реализуются три проекта комплексного развития территорий. Ранее власти уже заключили договор КРТ с компанией «ПромстройРостов», предусматривающий строительство более 418 тыс. кв. м жилья.

