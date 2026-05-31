Производство яиц в Ростовской области выросло на 31,6%

В январе—апреле 2026 года сельхозпредприятия Ростовской области произвели 353,1 млн штук яиц, что на 31,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные опубликовал Росстата.

Всего в России в указанный период сельхозпредприятия выпустили 13,5 млрд яиц, на 3,1% больше год к году. Больше всего яиц произведи в Ленинградской области, 1,4 млрд штук (+14,4%). На третьем месте после Ростовской области по числу произведенных яиц находится Башкирия ( 341,5 млн штук, +71%).

По данным экспертов, опрошенных «Ъ», на рынке устойчивое перепроизводство: выпускается на 20% больше яиц, чем потребляется. Предприятия увеличили выпуск после кризиса, развернувшегося на рынке в 2023 году, но со временем конъюнктура поменялась: на пике перепроизводства закупочная цена яиц оказалась в два раза ниже себестоимости. Специалисты связывают это с ограниченным спросом и нехваткой перерабатывающих мощностей.

Кристина Федичкина