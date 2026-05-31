Главные новости за выходные 30–31 мая

Глава Миноброны Израиля Исраэль Кац сообщил о захвате крепости крестоносцев Бофор в Ливане. Речь идет о высоте к северу от реки Литани в Ливане. Ранее Бофор контролировала «Хезболла». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет «углублять и расширять контроль над территориями» в Ливане, которые ранее контролировались «Хезболлой».

В ночь на 30 мая порт в Таганроге был атакован беспилотниками. Произошло возгорание танкера и резервуара с топливом. Пожар вскоре потушили. Никто не пострадал. После происшествия в Таганроге расширили границы зоны действия локального режима ЧС, введенного 27 мая.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил об ударе БПЛА по машинному залу ЗАЭС. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает вероятность случайного отклонения беспилотника от курса. В МАГАТЭ подтвердили повреждения от удара.

Вечером 30 мая ПСЖ в финале Лиги чемпионов обыграл лондонский «Арсенал». Команда выиграла турнир второй год подряд. Победа второй год подряд стала поводом для массовых празднований, которые перетекли в беспорядки. Полиция задержала более 700 человек. Более 200 человек пострадали.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что ЕС рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть на фоне роста мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Власти Эстонии начали устанавливать устройства для обнаружения и отслеживания беспилотников в некоторых местах вдоль границы с Россией. На данный момент оборудованы три участка сухопутной границы между пунктом пропуска Лухамаа и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и России.

Президент России Владимир Путин продлил действие упрощенных правил ввоза товаров из стран Евразийского экономического союза до конца августа. Режим позволяет российским компаниям и ИП ввозить продукцию без немедленного подтверждения статуса товара ЕАЭС и предварительной маркировки.

Выступление американского рэпера Канье Уэста на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле собрало около 118 тыс. зрителей. Это позволило певцу установить мировой рекорд для стадионных концертов.

Американская группа Metallica установила рекорд посещаемости для немецких арен, собрав около 95 тыс. зрителей на Олимпийском стадионе в Берлине. По данным организаторов, это примерно на 5 тыс. больше, чем собрал концерт U2 на той же площадке в 2009 году.