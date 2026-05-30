«Росатом»: машинный зал Запорожской АЭС был поврежден при атаке беспилотника

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что беспилотник ВСУ атаковал здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. По его словам, здание было повреждено.

«Украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание ... с последующей детонацией, — заявил господин Лихачев (цитата по "Интерфаксу"). — В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра».

Глава «Росатома» утверждает, что «дрон управлялся по оптоволокну». По его мнению, «это полностью исключает версию якобы случайного попадания».

«Можно "поздравить", если так можно выразиться, все мировое сообщество, — добавил Алексей Лихачев. — Это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС».

В пресс-службе ЗАЭС заявили, что «все системы станции функционируют в штатном режиме». Радиационный фон не превышает установленных норм.