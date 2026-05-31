Нетаньяху поручил расширить зону контроля над бывшими территориями «Хезболлы»

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет «углублять и расширять контроль над территориями» в Ливане, которые ранее контролировались «Хезболлой». Такими планами израильский премьер поделился во время выступления, посвященного взятию ливанского замка Бофорт.

«Захват Бофорта — это драматический этап и кардинальное изменение проводимой нами политики»,— заявил господин Нетаньяху. По его словам, место стало «символом раскола» в израильском обществе после того, как в 2000 году ЦАХАЛ пришлось вывести из него войска.

«Сегодня мы вернулись в Бофорт другими. Мы вернулись едиными, решительными и сильнее, чем когда-либо», — сообщил Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что Израиль «преодолел барьер страха» и «взял инициативу в свои руки» на всех фронтах — в Сирии, секторе Газа и Ливане. «Мы создали зоны безопасности за пределами наших границ, чтобы защитить наши общины»,— добавил израильский премьер-министр.

Сегодня глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о захвате по указанию премьер-министра высоты в Ливане, на которой располагается крепость крестоносцев Бофор. Ее господин Кац назвал одной из важнейших стратегических точек для защиты населенных пунктов в Галилее и обеспечения безопасности ВС страны.

В 1982 году ЦАХАЛ захватил Бофор в рамках операции «Мир в Галилее» и обустроил там военную базу. В 2000 году Израиль вывел войска с ливанской территории, после чего замок перешел под контроль «Хезболлы». С апреля 2026 года Израиль и Ливан ведут переговоры. 15 мая стороны продлили перемирие на 45 дней. При этом ЦАХАЛ и «Хезболла» продолжают обмениваться ударами.