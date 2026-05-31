Канье Уэст установил исторический рекорд посещаемости на концерте в Стамбуле

Выступление американского рэпера Канье Уэста на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле собрало около 118 тыс. зрителей. Это позволило певцу установить мировой рекорд для стадионных концертов, пишет агентство Reuters.

До вчерашнего дня первенство удерживала британская группа Coldplay. В январе 2025 года музыканты выступили перед 111 тыс. поклонников на стадионе Нарендры Моди в индийском Ахмедабаде. «Мы побили рекорд самого посещаемого стадионного выступления всех времен!» — заявил рэпер, обращаясь к огромной толпе.

Грандиозное шоу Уэста в Стамбуле открыло новое турне артиста. При этом скандальному рэперу ранее отказали в выступлении сразу несколько стран. Причиной тому стали скандальные заявления музыканта, одно время взорвавшего соцсети своими хвалебными высказываниями в адрес Адольфа Гитлера. Несмотря на последующие извинения музыканту было отказано в проведении шоу в Великобритании, Италии, Польше, Франции и Швейцарии.

Свое поведение звезда рэпа объясняет черепно-мозговой травмой и биполярным расстройством. Помимо критики за антисемитские высказывания, певца обвиняют в сексуализированном насилии и принуждении к проституции.

Во время концерта Уэста в Стамбуле из-за огромного интереса публики возникла давка на линиях метро. Платформы и пересадочные узлы были полностью заблокированы, а эскалаторы перестали работать. Кроме того, на входе произошли технические неполадки с турникетами — QR-коды на билетах многих зрителей не считывались.

В апреле глава МИД Польши Радослав Сикорский запретил въезд в страну Канье Уэсту. Господин Сикорский отметил, что «демократия имеет право защищаться от радикалов, а фашисты должны сидеть в тюрьме». Его слова поддержала вице-маршал Сената Польши Магдалена Беят.